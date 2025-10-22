В Киеве строят еще больше 40 противорадиационных укрытий

Укрытие (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В начале октября в Киеве открыли первые два противорадиационных укрытия в Оболонском районе. Всего в столице сейчас строят еще 43 подобных защитных сооружения. Об этом LIGA.net сообщили в Киевской городской военной администрации в ответ на запрос.

На строительство сооружений "двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия" в 2025 году выделили около 3 млрд грн из местного бюджета.

В КГВА объяснили, что противорадиационное укрытие – это негерметичное сооружение, в котором созданы условия для пребывания и защиты людей не менее чем на 48 часов. В таком укрытии уменьшено влияние опасных факторов благодаря ионизирующему облучению.

В Киеве по состоянию на 17 октября 2025 года насчитывается 4359 объектов, которые относятся к укрытиям и сооружениям защиты населения. Среди них 32 сооружения противорадиационного укрытия, 512 убежищ, 3801 простейшее укрытие и еще 14 сооружений двойного назначения с защитными свойствами убежища.