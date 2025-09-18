В Польше начали проверки тысяч бомбоубежищ

Бомбоубежище (Иллюстративное фото: istockphoto)

В Польше проверяют убежища и защитные сооружения после инцидента с нарушением воздушного пространства российскими дронами 10 сентября. Об этом сообщило Министерство внутренних дел и администрации страны.

По состоянию на 12 сентября министерство инициировало почти 4000 проверок. Государственная противопожарная служба и окружная строительная инспекция Польши провели свыше 2000 проверок зданий, которые могут выполнять защитные функции населения.

Согласно результатам проверок, больше 1000 укрытий соответствуют требованиям и могут быть использованы в качестве укрытий в чрезвычайных ситуациях.

В министерстве отметили, что объекты коллективной защиты в Польше делятся на места временного укрытия и защитные сооружения. А последние делятся еще на убежища и укрытия.

Программа защиты населения и гражданской обороны (OLiOC) Польши на 2025–2026 годы предусматривает выделение почти 5 млрд злотых ($1,5 млрд) финансирования. Средства предназначены для реконструкции и модернизации старых убежищ и строительства новых, а также на развитие систем оповещения и связи.

В приоритете инвестиций – районы, охваченные программой "Восточный щит" и населенные пункты в "особо уязвимых районах".

В министерстве отметили, что такую сумму выделили впервые в современной истории Польши.