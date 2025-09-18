У Польщі почали перевірки тисяч бомбосховищ

Бомбосховище (Ілюстративне фото: istockphoto)

У Польщі перевіряють сховища та захисні споруди після інциденту з порушенням повітряного простору російськими дронами 10 вересня. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації країни.

Станом на 12 вересня міністерство ініціювало майже 4000 перевірок. Державна протипожежна служба та окружна будівельна інспекція Польщі провели понад 2000 перевірок будівель, які можуть виконувати захисні функції населення.

Згідно з результатами перевірок, понад 1000 укриттів відповідають вимогам і можуть бути використані як укриття в надзвичайних ситуаціях.

У міністерстві зазначили, що об'єкти колективного захисту в Польщі поділяються на місця тимчасового укриття та захисні споруди. А останні діляться ще на сховища та укриття.

Програма захисту населення та цивільної оборони (OLiOC) Польщі на 2025-2026 роки передбачає виділення майже 5 млрд злотих ($1,5 млрд) фінансування. Кошти призначені для реконструкції та модернізації старих сховищ і будівництво нових, а також на розвиток систем оповіщення та зв'язку.

У пріоритеті інвестицій – райони, охоплені програмою "Східний щит" і населені пункти в "особливо вразливих районах".

У міністерстві зазначили, що таку суму виділили вперше в сучасній історії Польщі.