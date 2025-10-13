В Сеуле построят первый гражданский ядерный бункер

На фоне угроз со стороны КНДР в столице Южной Кореи решили построить укрытие, способное выдержать ядерную атаку

Трансляция парада в КНДР (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Власти Сеула планируют к 2028 году построить в подвале жилого комплекса первый в городе гражданский бункер, способный выдержать ядерную атаку, чтобы защититься от угроз со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

По словам чиновника, городские власти и Сеульская жилищно-коммунальная корпорация планируют создать укрытие для 999 домохозяйств, способное выдержать ядерные, биологические или химические атаки.

Бункер в подвале жилого комплекса будет занимать площадь 2147 квадратных метров, сможет одновременно вместить до 1020 человек и будет оборудован для 14-дневного выживания.

Газета Seoul Shinmun, которая первой сообщила об этом плане, отметила, что это первый подобный шаг местных властей в условиях усиления ядерной угрозы со стороны КНДР.

На масштабном военном параде в пятницу Северная Корея продемонстрировала свои новейшие баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки к целям в Южной Корее или вплоть до США, напомнило медиа.

Южная Корея имеет почти 19 000 бомбоубежищ по всей стране, более 3200 из них в Сеуле, но подавляющее большинство не предназначено для защиты от ядерных, химических или биологических атак.

Укрытия преимущественно расположены на станциях метро или в подвалах и на паркингах частных квартир и коммерческих зданий, которые, с согласия владельцев, предназначены для использования в качестве бомбоубежищ.