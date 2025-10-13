В Сеуле построят первый гражданский ядерный бункер
Власти Сеула планируют к 2028 году построить в подвале жилого комплекса первый в городе гражданский бункер, способный выдержать ядерную атаку, чтобы защититься от угроз со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
По словам чиновника, городские власти и Сеульская жилищно-коммунальная корпорация планируют создать укрытие для 999 домохозяйств, способное выдержать ядерные, биологические или химические атаки.
Бункер в подвале жилого комплекса будет занимать площадь 2147 квадратных метров, сможет одновременно вместить до 1020 человек и будет оборудован для 14-дневного выживания.
Газета Seoul Shinmun, которая первой сообщила об этом плане, отметила, что это первый подобный шаг местных властей в условиях усиления ядерной угрозы со стороны КНДР.
На масштабном военном параде в пятницу Северная Корея продемонстрировала свои новейшие баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки к целям в Южной Корее или вплоть до США, напомнило медиа.
Южная Корея имеет почти 19 000 бомбоубежищ по всей стране, более 3200 из них в Сеуле, но подавляющее большинство не предназначено для защиты от ядерных, химических или биологических атак.
Укрытия преимущественно расположены на станциях метро или в подвалах и на паркингах частных квартир и коммерческих зданий, которые, с согласия владельцев, предназначены для использования в качестве бомбоубежищ.
- 15 сентября Северная Корея отвергла слова США о денуклеаризации и заявила, что ядерный статус страны необратим.
- 22 сентября Ким Чен Ын заявил о создании "нового секретного оружия" в Северной Корее.
- 25 сентября в Сеуле заявили, что КНДР может иметь до 2000 кг высокообогащенного урана, которого хватит на сотни бомб.
