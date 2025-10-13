У Сеулі побудують перший цивільний ядерний бункер

На тлі погроз з боку КНДР у столиці Південної Кореї вирішили побудувати укриття, здатне витримати ядерну атаку

Трансляція параду в КНДР (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Влада Сеула планує до 2028 року побудувати у підвалі житлового комплексу перший у місті цивільний бункер, здатний витримати ядерну атаку, щоб захиститися від загроз з боку КНДР. Про це повідомило агентство Reuters із посилання на місцеву владу.

За словами посадовця, міська влада та Сеульська житлово-комунальна корпорація планують створити укриття для 999 домогосподарств, здатне витримати ядерні, біологічні або хімічні атаки.

Бункер у підвалі житлового комплексу займатиме площу 2147 квадратних метрів, зможе одночасно вмістити до 1020 осіб і буде обладнаний для 14-денного виживання.

Газета Seoul Shinmun, яка першою повідомила про цей план, зазначила, що це перший подібний крок місцевої влади в умовах посилення ядерної загрози з боку КНДР.

На масштабному військовому параді в п'ятницю Північна Корея продемонструвала свої новітні балістичні ракети, здатні нести ядерні боєголовки до цілей у Південній Кореї або аж до США, нагадало медіа.

Південна Корея має майже 19 000 бомбосховищ по всій країні, понад 3200 з них у Сеулі, але переважна більшість не призначена для захисту від ядерних, хімічних чи біологічних атак.

Укриття здебільшого розташовані на станціях метро або в підвалах та на паркінгах приватних квартир і комерційних будівель, які, за згодою власників, призначені для використання як бомбосховища.