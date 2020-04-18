В Киеве у храма, куда привезли благодатный огонь, дежурит полиция: фото

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве, возле Свято-Воскресенского храма (УПЦ МП) на ул. Лаврской, куда привезли благодатный огонь, правоохранители проводят с прихожанами разъяснительную работу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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По состоянию на 20:20, у церкви, по оценкам полиции, собралось небольшое число верующих

"Представители полиции диалога проводят с прихожанами разъяснительную работу и подчеркивают необходимость сознательного соблюдения правил карантина с целью снижения риска распространения коронавируса", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня в УПЦ МП сообщили, что привезли в Украину из Иерусалима благодатный огонь, и анонсировали его раздачу "всем желающим" в Свято-Воскресенском храме.

16 апреля Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин из-за распространения коронавируса. Там зарегистрировали около 90 случаев заболевания. Также вспышка зафиксирована в Свято-Троицком Ионинском монастыре .

закрылась Сегодня ряд СМИ сообщили о госпитализации с диагнозом коронавирус главы УПЦ МП Онуфрия , митрополита этой церкви Антония и ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра. В УПЦ МП утверждают, что митрополиты здоровы.