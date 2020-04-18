В Киеве у храма, куда привезли благодатный огонь, дежурит полиция: фото

В Киеве, возле Свято-Воскресенского храма (УПЦ МП) на ул. Лаврской, куда привезли благодатный огонь, правоохранители проводят с прихожанами разъяснительную работу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По состоянию на 20:20, у церкви, по оценкам полиции, собралось небольшое число верующих
"Представители полиции диалога проводят с прихожанами разъяснительную работу и подчеркивают необходимость сознательного соблюдения правил карантина с целью снижения риска распространения коронавируса", - сказано в сообщении.
Ранее сегодня в УПЦ МП сообщили, что привезли в Украину из Иерусалима благодатный огонь, и анонсировали его раздачу "всем желающим" в Свято-Воскресенском храме.