В Киеве умерла известная правозащитница из Крыма Елена Лысенко

Сегодня, 4 июня, в Киеве умерла правозащитница из Крыма Елена Лысенко. Об этом сообщили в Facebook Крымская правозащитная группа и сокоординатор благотворительного фонда Восток SOS Александра Дворецкая.

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Как сообщается, Елена умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусная инфекцией.

"Мужественный человек, Елена всегда боролась за справедливость, всегда помогала пострадавшим от оккупации Крыма, кто жаждал помощи. Керчанка, она оставила Крым после событий 2014 года, сделав собственный бескомпромиссный выбор, выбрав свободу и независимость убеждений и поступков, и в дальнейшем делала все возможное для приближения времени освобождения любимого ею Крыму, нашего украинского Крыма", – написали в Крымской правозащитной группе.

Как написала Дворецкая, Елена Лысенко умерла в реанимации.

"Она держалась на четыре дня дольше, чем прогнозировали, потому что привыкла бороться. Но сопутствующие заболевания и истощение последних 7 лет не дали ей победить болезнь", – сообщила Дворецкая.

Как сообщили на Громадском радио, до оккупации Елена Лысенко возглавляла телерадиокомпанию Бриз в Керчи. После оккупации переехала в Киев, где работала ведущей программы Киев-Донбасс на Громадськом радио. Впоследствии присоединилась к Крымской правозащитной группе.

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Наталия Медведева

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