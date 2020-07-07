В Киеве возле магазина подстрелили мужчину

Подозреваемого задержали, он находится под стражей

В Киеве из-за мести мужчина нанес два огнестрельных ранения жителю Троещины, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

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Подозреваемого задержали, на время следствия он будет находиться под стражей.

"В столичную полицию от врача скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что с улицы Братиславская госпитализировали мужчину с огнестрельными ранениями в правый глаз и паховую зону", - отметили в пресс-службе.

По словам начальника отдела криминальной полиции Деснянского управления Андрея Табалы, при отработке записей с камер наблюдения и показаний потерпевшего полицейские обнаружили и задержали 35-летнего жителя соседнего района, ранее судимого за наркопреступления.

"Мы выяснили, что фигурант с 26-летним потерпевшим были знакомы. Последний был начальником на работе, на которую устроился подозреваемый. По окончании испытательного срока мужчину уволили и не оплатили заработную плату. К этому, как он считал, причастен его знакомый, поэтому решил отомстить", - уточнил Табала.

Он добавил, что злоумышленник подъехал на велосипеде в магазин и произвел несколько выстрелов в сторону жертвы.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

27 июня в Вишневом Киевской области мужчина открыл огонь из травматического оружия в сторону компании людей и ранил одного человека.

2 июля в Киеве был задержан житель Житомирской области, которого подозревают в убийстве одного человека и ранении еще восьмерых.

4 июля в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой, три человека пострадали, десять задержаны.

Арина Толина

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