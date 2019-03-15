В Киеве врача облили неизвестным веществом

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Полиция Киева разыскивает злоумышленника, который облил неизвестным веществом врача. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в 09:00 на улице Енисейской Голосеевского района, у клиники мужчина плеснул неизвестным веществом врачу в лицо.

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Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещи со следами жидкости неизвестного происхождения, общаются со свидетелями и просматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку.

Материалы зарегистрировали в журнал единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

По факту происшествия следователи начали уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК) и хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК).

Решается вопрос о правовой квалификации события.

1 фераля 2019 года в Бердянске неизвестные не пустили кандидата в президенты от Оппоблока Александра Вилкула в дом культуры "Софит", где должна была состояться встреча с избирателями. Когда Вилкул появился на площади перед домом культуры, его облили зеленкой.