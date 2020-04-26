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В Киеве за сутки 29 случаев коронавируса, один человек умер

В Киеве за сутки 29 случаев коронавируса, один человек умер - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
26.04.2020, 11:06

В Киеве с начала эпидемии коронавируса - 1188 случаев COVID-19, за сутки один человек умер, выявлено 29 заболевших

В Киеве за сутки выявлено 29 случаев коронавирусной инфекции, один пациент умер. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего в Киеве подтверждено 1188 случаев COVID-19. Из 29 заболевших за последние сутки семеро были госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно под наблюдением врачей.

С начала вспышки коронавируса в столице 22 летальных случая, один человек скончался за последние сутки, 60 человек выздоровело.

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Денис Юдин
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