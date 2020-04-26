В Киеве за сутки 29 случаев коронавируса, один человек умер

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Киеве за сутки выявлено 29 случаев коронавирусной инфекции, один пациент умер. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего в Киеве подтверждено 1188 случаев COVID-19. Из 29 заболевших за последние сутки семеро были госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно под наблюдением врачей.

С начала вспышки коронавируса в столице 22 летальных случая, один человек скончался за последние сутки, 60 человек выздоровело.

В трех областях Украины за сутки выявлено более 40 случаев коронавируса.

На 09:00 26 апреля в Украине зарегистрировали 8617 случаев заражения коронавирусом, 209 пациентов умерло, выздоровели 840 человек .

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