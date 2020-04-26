Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Днепропетровской области - наибольшее в Украине количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Более 40 случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в трех областях: Днепропетровской (52), Закарпатской (43) и Тернопольской (42).

Больше всего случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии выявлено в Черновицкой области и Киеве.

Данные по областям:

Черновицкая - всего 1341 случай (33 новых);

Киев - 1188 (29);

Ивано-Франковская - 731 (31);

Тернопольская - 607 (42);

Киевская - 542 (23);

Ровенская - 508 (25);

Винницкая - 388 (11);

Житомирская - 348 (11);

Львовская - 348 (31);

Закарпатская - 329 (43);

Кировоградская - 323 (17);

Днепропетровская - 292 (52);

Черкасская - 257 (8);

Волынская - 241 (29);

Одесская - 220 (37);

Запорожская - 182 (11);

Полтавская - 172 (3);

Харьковская - 147 (22);

Николаевская - 111 (8);

Сумская - 95 (1);

Херсонская - 87 (8);

Хмельницкая - 70 (4);

Черниговская - 32 (10);

Донецкая - 29 (2);

Луганская - 29 (1)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вчера в Днепропетровской области вспышка коронавируса была выявлена в двух реабилитационных центрах.

В Одесской области - вспышка COVID-19 среди медиков в Подольской районной больнице.

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