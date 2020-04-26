Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

В Днепропетровской области - наибольшее в Украине количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Более 40 случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в трех областях: Днепропетровской (52), Закарпатской (43) и Тернопольской (42).
Больше всего случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии выявлено в Черновицкой области и Киеве.
Данные по областям:
Черновицкая - всего 1341 случай (33 новых);
Киев - 1188 (29);
Ивано-Франковская - 731 (31);
Тернопольская - 607 (42);
Киевская - 542 (23);
Ровенская - 508 (25);
Винницкая - 388 (11);
Житомирская - 348 (11);
Львовская - 348 (31);
Закарпатская - 329 (43);
Кировоградская - 323 (17);
Днепропетровская - 292 (52);
Черкасская - 257 (8);
Волынская - 241 (29);
Одесская - 220 (37);
Запорожская - 182 (11);
Полтавская - 172 (3);
Харьковская - 147 (22);
Николаевская - 111 (8);
Сумская - 95 (1);
Херсонская - 87 (8);
Хмельницкая - 70 (4);
Черниговская - 32 (10);
Донецкая - 29 (2);
Луганская - 29 (1)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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