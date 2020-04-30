В Киеве за сутки 60 новых случаев коронавируса, всего - 1401: карта по районам

В Киеве с начала пандемии COVID-19 заболел 1401 человек, за сутки - 60 новых случаев. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.
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Трое среди заболевших - медики. Среди всех заболевших медики составляют 10% (148 случаев).
За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, всего с начала пандемии - 25.
Госпитализировано за сутки 25 человек, остальные лечатся в самоизоляции под контролем врачей.
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Данные по районам Киева:
Печерский - всего 317 случаев (5 новых);
Подольский - 219 (19);
Соломенский - 140 (6);
Оболонский - 134 (7);
Голосеевский - 127 (4);
Деснянский - 122 (3);
Дарницкий - 105 (2);
Святошинский - 92 (7);
Днепровский - 78 (3);
Шевченковский - 67 (4).
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