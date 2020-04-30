Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве за сутки 60 новых случаев коронавируса, всего - 1401: карта по районам

В Киеве за сутки 60 новых случаев коронавируса, всего - 1401: карта по районам - Фото
Киев на карантине (Фото - Сергей Долженко, EPA)
30.04.2020, 12:05

В Киеве за сутки выявлено 60 новых случаев коронавирусной инфекции, всего заболел 1401 человек

В Киеве с начала пандемии COVID-19 заболел 1401 человек, за сутки - 60 новых случаев. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Трое среди заболевших - медики. Среди всех заболевших медики составляют 10% (148 случаев).

За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, всего с начала пандемии - 25.

Госпитализировано за сутки 25 человек, остальные лечатся в самоизоляции под контролем врачей.

(Нажмите, чтобы увеличить)

Данные по районам Киева:

Печерский - всего 317 случаев (5 новых);

Подольский - 219 (19);

Соломенский - 140 (6);

Оболонский - 134 (7);

Голосеевский - 127 (4);

Деснянский - 122 (3);

Дарницкий - 105 (2);

Святошинский - 92 (7);

Днепровский - 78 (3);

Шевченковский - 67 (4).

Смотрите также: Академия наук спрогнозировала развитие эпидемии коронавируса в Украине: графики

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
киев коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 