В Киеве за сутки 60 новых случаев коронавируса, всего - 1401: карта по районам

Киев на карантине (Фото - Сергей Долженко, EPA)

В Киеве с начала пандемии COVID-19 заболел 1401 человек, за сутки - 60 новых случаев. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Трое среди заболевших - медики. Среди всех заболевших медики составляют 10% (148 случаев).

За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, всего с начала пандемии - 25.

Госпитализировано за сутки 25 человек, остальные лечатся в самоизоляции под контролем врачей.

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Данные по районам Киева:

Печерский - всего 317 случаев (5 новых);

Подольский - 219 (19);

Соломенский - 140 (6);

Оболонский - 134 (7);

Голосеевский - 127 (4);

Деснянский - 122 (3);

Дарницкий - 105 (2);

Святошинский - 92 (7);

Днепровский - 78 (3);

Шевченковский - 67 (4).

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