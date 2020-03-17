В Киеве задержали подозреваемых в вооруженном похищении 100 000 масок

Фото - пресс-служба прокуратуры КИева

В Киеве задержана группа лиц, которых подозревают в вооруженном похищении 100 000 медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Потерпевшие бизнесмены рассказали, что они приобрели эти маски в разных местах в течение нескольких недель и решили реализовать их через знакомых. Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежали вооруженные и одетые в спецодежду люди.

Они, по данным прокуратуры, представились сотрудниками Службы безопасности Украины и угрожая оружием, положили пострадавших на землю, догрузили товар и разъехались в разные стороны. В ходе расследования была установлена личность трех лиц, которых подозревают в причастности к ограблению. Они не имеют отношения к правоохранительным органам.

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