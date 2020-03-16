На мужчину составили админпротокол: распространял фейки о коронавирусе

Коронавирус COVID-19 под микроскопом (Фото: пресс-служба NIAID/ЕРА)

В Черновицкой области на мужчину, который разместил в интернете ложную информацию о ситуации по заболеваемости COVID-19, составили админпротокол. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сотрудники Нацполиции во время мониторинга интернета обратили внимание на сообщение 38-летнего местного жителя в соцсети: он, по данным полиции, распространил недостоверную информацию о количестве случаев заболевания COVID-19 в Украине, в том числе и с летальным исходом.

"Такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения", - заявляют в Нацполиции.

Мужчине грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

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