В Киеве завершили разбор повреждений в доме, который атаковала Россия – фото

В результате попадания в многоэтажку пострадал также автомобиль возле нее

Пострадавшая многоэтажка в Киеве (Фото: ГСЧС)

В Соломенском районе Киева спасатели завершили ликвидацию последствий ночного обстрела жилой многоэтажки. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, вражеский дрон попал в технический этаж жилой 16-этажки, во дворе был поврежден легковой автомобиль. Никто не пострадал, пожара тоже удалось избежать.

В 10:30 с крыши и технического этажа убрали опасные конструкции. В 13:17 спасатели завершили расчищать опасные конструкции и на лестничной клетке.

С места попадания вывезено 37 куб. м строительного мусора и упакованы в мешки еще 15 куб. м мусора с технического этажа.

На месте продолжают работать коммунальные службы и районная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Россия почти каждую ночь атакует Украину "шахедами" и дронами-имитаторами, чтобы рассредоточить работу украинской ПВО.

В ночь на 9 января РФ запустила по Украине 70 "шахедов" и беспилотников-имитаторов.

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