У Києві завершили розбирати пошкодження у будинку, який атакувала Росія – фото

Внаслідок влучання у багатоповерхівку постраждало також авто біля неї

Постраждала багатоповерхівка у Києві (Фото: ДСНС)

У Солом’янському районі Києва рятувальники завершили ліквідацію наслідків нічного обстрілу житлової багатоповерхівки. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, ворожий дрон влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки, у дворі було пошкоджено легковий автомобіль. Ніхто не постраждав, пожежі також удалося уникнути.

О 10:30 з даху та технічного поверху прибрали небезпечні конструкції. А о 13:17 рятувальники завершили розчищати небезпечні конструкції і зі сходової клітини.

З місця влучання вивезено 37 куб. м будівельного сміття та упаковано в мішки ще 15 куб. м сміття з технічного поверху.

На місці і далі працюють комунальні служби та районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.