У Києві завершили розбирати пошкодження у будинку, який атакувала Росія – фото
У Солом’янському районі Києва рятувальники завершили ліквідацію наслідків нічного обстрілу житлової багатоповерхівки. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, ворожий дрон влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки, у дворі було пошкоджено легковий автомобіль. Ніхто не постраждав, пожежі також удалося уникнути.
О 10:30 з даху та технічного поверху прибрали небезпечні конструкції. А о 13:17 рятувальники завершили розчищати небезпечні конструкції і зі сходової клітини.
З місця влучання вивезено 37 куб. м будівельного сміття та упаковано в мішки ще 15 куб. м сміття з технічного поверху.
На місці і далі працюють комунальні служби та районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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