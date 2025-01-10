Росія запустила 72 ударні дрони й імітатори: було п'ять влучань

Відомо про п'ять влучань. 33 дрони збито, 34 – локаційно втрачено, один з них полетів до РФ

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook, Анатолій Штефан)

У ніч проти 10 січня (з 20:30 9 січня) Росія атакувала Україну 72 ударними дронами і безпілотниками-імітаторами. Більшість збито або локаційно втрачено, але все ж є і влучання. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали з напрямків Міллерова, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 33 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях.

Зафіксовано п’ять влучань безпілотників на територію підприємств та у господарчі будівлі у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини – поранено цивільного. У Києві уражений БпЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автівок. Попередньо, обійшлось без жертв.

34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків), один із них – полетів у напрямку РФ.

Росія майже щоночі атакує Україну "шахедами" та дронами-імітаторами, щоб розосередити роботу української ППО.

В ніч проти 9 січня РФ запустила по Україні 70 "шахедів" і безпілотників-імітаторів.

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