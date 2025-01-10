Россия запустила 72 ударных дрона и имитатора: было пять попаданий

Известно о пяти попаданиях. 33 дрона сбиты, 34 – локационно потеряны, один из них улетел в РФ

Охота на "шахеды" (Фото: Facebook, Анатолий Штефан)

В ночь на 10 января (с 20:30 9 января) Россия атаковала Украину 72 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами. Большинство сбито или локационно потеряно, но все же есть и попадания. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Дроны запускали из направлений Миллерова, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 33 "шахедов" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях.

Зафиксировано пять попаданий беспилотников на территорию предприятий и в хозяйственные здания в прифронтовом районе на севере Черниговской области – ранен гражданский. В Киеве пораженный БпЛА упал на многоэтажку, повреждено здание и два десятка автомобилей. Предварительно, обошлось без жертв.

34 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий), один из них – полетел в сторону РФ.

Россия почти каждую ночь атакует Украину "шахедами" и дронами-имитаторами, чтобы рассредоточить работу украинской ПВО.

В ночь на 9 января РФ запустила по Украине 70 "шахедов" и беспилотников-имитаторов.

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