В Киевской области пожары из-за атаки ударных дронов

Последствия очередной российской атаки фиксируются в Бориспольском и Бучанском районах

"Шахед" (Фото: Pacific Press)

В ночь на 18 сентября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками, в частности есть последствия в Киевской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.

В Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений.

Последствия вражеской атаки фиксируются и в Бучанском районе. Там возник пожар в частном доме, его локализовали. На месте работают спасатели.

Также ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе сил противовоздушной обороны на Оболони.