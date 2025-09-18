В Киевской области пожары из-за атаки ударных дронов
В ночь на 18 сентября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками, в частности есть последствия в Киевской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.
В Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений.
Последствия вражеской атаки фиксируются и в Бучанском районе. Там возник пожар в частном доме, его локализовали. На месте работают спасатели.
Также ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе сил противовоздушной обороны на Оболони.
- Прошлой ночью, с 16 на 17 сентября, Россия атаковала Украину ракетами "Искандер-М"/KN-23 и С-300, а также 172 дронами.
