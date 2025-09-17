Россия ударила по Украине ракетами "Искандер" и С-300, а также более 170 дронами – фото

Спасатель на месте атаки РФ (Фото: ГСЧС)

В ночь на 17 сентября Россия атаковала Украину ракетами Искандер-М/KN-23 и С-330, а также 172 дронами. Силы противовоздушной обороны сбили большинство дронов, но есть попадания, сообщили Воздушные силы.

Баллистическую ракету "Искандер" и зенитную управляемую ракету С-300 враг запустил из Ростовской и Курской областей. Среди дронов более 100 были именно "шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 силами ПВО сбито/подавлено 136 вражеских дронов типа "шахед", "Гербера" и других на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 36 ударных БпЛА на 13 локациях.

В частности, Россия атаковала объекты Укрзализныци – враг ударил по подстанциям, которые питают железнодорожную сеть, чтобы вывести их из строя. Задерживаются более 20 поездов, некоторые междугородние сообщения отменили.

В Кировоградской области россияне нанесли удар по объектам инфраструктуры Кропивницкого района, сообщили в ГСЧС. В результате попадания БпЛА возникли пожары на трех локациях.

Фото: ГСЧС

В Черкасской области оккупанты ударили по критической инфраструктуре, возник пожар на площади 260 кв. м. Пиротехники обследовали место попадания, после чего спасатели ликвидировали возгорание.

