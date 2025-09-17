Росія вдарила по Україні ракетами "Іскандер" та С-300, а також понад 170 дронами – фото
У ніч проти 17 вересня Росія атакувала Україну ракетами Іскандер-М/KN-23 та С-330, а також 172 дронами. Сили протиповітряної оборони збили більшість дронів, але є влучання, повідомили Повітряні сили.
Балістичну ракету "Іскандер" та зенітну керовану ракету С-300 ворог запустив з Ростовської та Курської областей. Серед дронів понад 100 були саме "шахеди".
За попередніми даними, станом на 09:30 силами ППО збито/подавлено 136 ворожих дронів типу "шахед", "Гербера" та інших на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.
Зокрема, Росія атакувала об'єкти Укрзалізниці – ворог вдарив по підстанціях, які живлять залізничну мережу, щоб вивести їх з ладу. Затримуються понад 20 потягів, деякі міжміські сполучання скасували.
У Кіровоградській області росіяни завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району, повідомили в ДСНС. Внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях.
В Черкаській області окупанти вдарили по критичній інфраструктурі, виникла пожежа на площі 260 кв. м. Піротехніки обстежили місце влучання, після чого рятувальники ліквідували займання.
- 11 вересня у Сумах росіяни влучили дроном у Свято-Воскресенський собор, є пошкодження будівлі, яка є пам’яткою архітектури національного значення. Того ж дня ворог атакував навчальний заклад у місті, його будівлі значно пошкоджені та частково зруйновані.
- 16 вересня Росія атакувала дроном університет у Харкові медичного спрямування, чотири особи в місті були поранені.
