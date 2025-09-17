Росія вдарила по Україні ракетами "Іскандер" та С-300, а також понад 170 дронами – фото

Рятувальник на місці атаки РФ (Фото: ДСНС)

У ніч проти 17 вересня Росія атакувала Україну ракетами Іскандер-М/KN-23 та С-330, а також 172 дронами. Сили протиповітряної оборони збили більшість дронів, але є влучання, повідомили Повітряні сили.

Балістичну ракету "Іскандер" та зенітну керовану ракету С-300 ворог запустив з Ростовської та Курської областей. Серед дронів понад 100 були саме "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:30 силами ППО збито/подавлено 136 ворожих дронів типу "шахед", "Гербера" та інших на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Зокрема, Росія атакувала об'єкти Укрзалізниці – ворог вдарив по підстанціях, які живлять залізничну мережу, щоб вивести їх з ладу. Затримуються понад 20 потягів, деякі міжміські сполучання скасували.

У Кіровоградській області росіяни завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району, повідомили в ДСНС. Внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

В Черкаській області окупанти вдарили по критичній інфраструктурі, виникла пожежа на площі 260 кв. м. Піротехніки обстежили місце влучання, після чого рятувальники ліквідували займання.

Фото: ДСНС