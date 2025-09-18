На Київщині виникли пожежі через атаку ударних дронів

Наслідки чергової російської атаки фіксуються у Бориспільському і Бучанському районах

"Шахед" (Фото: Pacific Press)

У ніч проти 18 вересня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема є наслідки у Київській області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

У Бориспільському районі сталося загоряння складських приміщень.

Наслідки ворожої атаки фіксуються і в Бучанському районі. Там виникла пожежа у приватному будинку, її локалізували. На місці працюють рятувальники.

Також уночі мер Києва Віталій Кличко повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони на Оболоні.