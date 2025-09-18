На Київщині виникли пожежі через атаку ударних дронів
У ніч проти 18 вересня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема є наслідки у Київській області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.
У Бориспільському районі сталося загоряння складських приміщень.
Наслідки ворожої атаки фіксуються і в Бучанському районі. Там виникла пожежа у приватному будинку, її локалізували. На місці працюють рятувальники.
Також уночі мер Києва Віталій Кличко повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони на Оболоні.
- Минулої ночі, з 16 на 17 вересня, Росія атакувала Україну ракетами "Іскандер-М"/KN-23 і С-300, а також 172 дронами.
Коментарі (0)