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В Киевсовете просят Зеленского назначить Кличко главой КГГА

В Киевсовете просят Зеленского назначить Кличко главой КГГА - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.09.2019, 21:42

Соответствующее заявление опубликовано на сайте горадминистрации

Руководители четырех из пяти фракций Киевсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Виталия Кличко на должность главы Киевской городской государственной администрации. Заявление опубликовано на сайте КГГА.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления... обращаемся к Вам назначить на должность главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, избранного киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015", - говорится в заявлении.

Его подписали глава фракций Солидарность, Батькивщина, Свобода и Самопомощь. Руководитель фракции Еднисть не поставил свою подпись под документом.

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Владимир Зеленский киевсовет КГГА виталий кличко
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