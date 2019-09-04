В Киевсовете просят Зеленского назначить Кличко главой КГГА

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководители четырех из пяти фракций Киевсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Виталия Кличко на должность главы Киевской городской государственной администрации. Заявление опубликовано на сайте КГГА.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления... обращаемся к Вам назначить на должность главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, избранного киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015", - говорится в заявлении.

Его подписали глава фракций Солидарность, Батькивщина, Свобода и Самопомощь. Руководитель фракции Еднисть не поставил свою подпись под документом.