Гончарук: Кличко уважаю, с удовольствием бы уволил не его

Алексей Гончарук (фото - пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что сегодня было принято решение обратиться с представлением к Офису президента об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Об этом он сообщил по итогам заседания Кабмина, передает корреспондент LIGA.net.

Говоря о мотивации увольнения мэра Киева, Гончарук сказал, что очень уважает его как спортсмена и "человека, который сделал очень много для страны".

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"Я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например. Но формальной должности у этого человека нет, поэтому сделать это было невозможно", - сказал Гончарук.

Однако премьер заявил, что не сомневается, что в Киеве продолжается коррупционная практика. Он считает, что Кличко мог бы дать отпор, если б у него была сильная команда.

"Если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который бы был способен сопротивляться всем группам влияния, то это бы очень хорошо отразилось на интересах киевлян. Лично я считаю, что усиление господина Кличко сильным, хорошим, порядочным менеджером - это хорошая идея", - добавил он.

Гончарук подытожил, что решение об увольнении Кличко было командным и дальнейшая судьба киевского мэра теперь зависит от президента Владимира Зеленского, который может подписать представление Кабмина в ближайшие дни.

Пока, по словам чиновника, других кандидатов на должность главы КГГА в Кабмине нет.

Ранее о том, что правительство одобрило увольнение мэра Киева сообщил депутат из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

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