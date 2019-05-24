В метро Киева на выходных ограничат вход на станции: список

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В связи с Днем Киева и футбольным матчем на НСК Олимпийский на выходных, 25 и 26 мая, Киевский метрополитен может ограничить вход на несколько станций. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

25 и 26 мая возможно ограничение (не закрытие) на вход станции Контрактовая площадь после проведения концертов на площади.

26 мая возможно ограничение на вход станции Выставочный центр после проведения концерта на территории Экспоцентра Украины.

26 мая после матча на НСК Олимпийский между командами "Динамо" и "Львов" могут ограничить на вход станции Дворец Спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

В метрополитене поясняют, что ограничивать вход на станции могут "во избежание столпотворения пассажиров на платформах станций".

Ранее сообщалось, что на выходных в Киеве движение автомобильного транспорта частично будет перекрыто на ряде улиц.