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В парке под Киевом собрались сотни людей, вход платный: видео

В парке под Киевом собрались сотни людей, вход платный: видео - Фото
Фото: facebook.com/klyuchnikova
02.05.2020, 17:31

В прошлое воскресенье в парке сообщали, что закрыты на карантин

2 мая в дендропарке Добропарк, что в Киевской области, несмотря на карантин, собралось много посетителей. По словам очевидцев, вчера парк работал официально, люди платили за вход в кассах.

Издание НВ опубликовало видео из Добропарка.

В прошлое воскресенье в парке сообщали, что закрыты на карантин.

Пользователь Facebook Ирина Ключникова, которая побывала в Добропарке 1 мая, пишет, что кассы работали официально, вход — 50 грн. При этом многие посетители были без масок и не соблюдали дистанцию.

В Украине по состоянию на утро 2 мая зафиксирован 11411 случай коронавируса, 279 из них летальные, выздоровели 1498 человек. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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