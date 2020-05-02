В парке под Киевом собрались сотни людей, вход платный: видео

Фото: facebook.com/klyuchnikova

2 мая в дендропарке Добропарк, что в Киевской области, несмотря на карантин, собралось много посетителей. По словам очевидцев, вчера парк работал официально, люди платили за вход в кассах.

Издание НВ опубликовало видео из Добропарка.

В прошлое воскресенье в парке сообщали, что закрыты на карантин.

Пользователь Facebook Ирина Ключникова, которая побывала в Добропарке 1 мая, пишет, что кассы работали официально, вход — 50 грн. При этом многие посетители были без масок и не соблюдали дистанцию.

В Украине по состоянию на утро 2 мая зафиксирован 11411 случай коронавируса, 279 из них летальные, выздоровели 1498 человек. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.