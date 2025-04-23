В Подольском районе Киева взорвалось авто

В результате взрыва никто не пострадал, заявили в полиции

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В среду, 23 апреля, в Подольском районе столицы взорвался автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

По данным правоохранителей, в результате взрыва никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехника и кинологи.

Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. Решается вопрос правовой квалификации.

Правоохранители пообещали обнародовать все детали со временем.