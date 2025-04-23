В Подольском районе Киева взорвалось авто
Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В среду, 23 апреля, в Подольском районе столицы взорвался автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

По данным правоохранителей, в результате взрыва никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехника и кинологи.

Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. Решается вопрос правовой квалификации.

Правоохранители пообещали обнародовать все детали со временем.

  • 20 марта 2025 года в центре Ровно раздался взрыв, в результате чего ранены два человека. СБУ квалифицировала взрыв как попытку теракта.
  • 4 апреля взорвалась машина главы Левобережной городской администрации Днепра Юрия Федько. Впоследствии чиновник умер в больнице.
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