В Подольском районе Киева взорвалось авто
В среду, 23 апреля, в Подольском районе столицы взорвался автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
По данным правоохранителей, в результате взрыва никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехника и кинологи.
Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. Решается вопрос правовой квалификации.
Правоохранители пообещали обнародовать все детали со временем.
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