В полиции назвали фейком видео с дроном с российским флагом в небе над Киевом

В субботу в пабликах распространялась информация о полете БпЛА с триколором над украинской столицей

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Информация о пролете беспилотника с российским флагом в небе над Киевом не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Полиция столицы проверила информацию, которая в субботу, 20 декабря, активно распространялась в социальных сетях относительно полета БпЛА с триколором.

Правоохранители заверили, что информация своего подтверждения не нашла.

Полиция призвала представителей медиа и администраторов Telegram-каналов проверять правдивость информации, прежде чем публиковать ее в широком доступе.

Ранее кадры распространил ряд пабликов. На видео было видно только беспилотник с триколором на фоне неба, за кадром было слышно, как люди говорят на украинском и русском.