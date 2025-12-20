В полиции назвали фейком видео с дроном с российским флагом в небе над Киевом
Информация о пролете беспилотника с российским флагом в небе над Киевом не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Полиция столицы проверила информацию, которая в субботу, 20 декабря, активно распространялась в социальных сетях относительно полета БпЛА с триколором.
Правоохранители заверили, что информация своего подтверждения не нашла.
Полиция призвала представителей медиа и администраторов Telegram-каналов проверять правдивость информации, прежде чем публиковать ее в широком доступе.
Ранее кадры распространил ряд пабликов. На видео было видно только беспилотник с триколором на фоне неба, за кадром было слышно, как люди говорят на украинском и русском.
- В октябре 2024 года стало известно, что в Одессе женщина пыталась повесить российский триколор на Европейской площади.
- 20 сентября 2025 года сообщалось, что полиция проводит проверку по факту появления надписи "Слава России" в окне поезда Киев – Рахов.
