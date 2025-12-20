У поліції назвали фейком відео з дроном з російським прапором у небі над Києвом
Інформація про проліт безпілотника з російським прапором у небі над Києвом не відповідає дійсності. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Поліція столиці перевірила інформацію, яка у суботу, 20 грудня, активно поширювалася в соціальних мережах щодо польоту БпЛА з триколором.

Правоохоронці запевнили, що інформація свого підтвердження не знайшла.

Поліція закликала представників медіа й адміністраторів Telegram-каналів перевіряти правдивість інформації, перш ніж публікувати її на широкий загал.

Раніше кадри поширила низка пабліків. На відео було видно лише безпілотник з триколором на тлі неба, за кадром було чутно, як люди говорять українською та російською.

