У поліції назвали фейком відео з дроном з російським прапором у небі над Києвом
Інформація про проліт безпілотника з російським прапором у небі над Києвом не відповідає дійсності. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Поліція столиці перевірила інформацію, яка у суботу, 20 грудня, активно поширювалася в соціальних мережах щодо польоту БпЛА з триколором.
Правоохоронці запевнили, що інформація свого підтвердження не знайшла.
Поліція закликала представників медіа й адміністраторів Telegram-каналів перевіряти правдивість інформації, перш ніж публікувати її на широкий загал.
Раніше кадри поширила низка пабліків. На відео було видно лише безпілотник з триколором на тлі неба, за кадром було чутно, як люди говорять українською та російською.
- У жовтні 2024 року стало відомо, що в Одесі жінка намагалася повісити російський триколор на Європейській площі.
- 20 вересня 2025 року повідомлялося, що поліція проводить перевірку за фактом появи надпису "Слава Росії" у вікні потяга Київ – Рахів.
