В Яремче у вікні потяга побачили напис "Слава Росії": поліція проводить перевірку
Правоохоронці проводять перевірку за фактом появи надпису "Слава Росії" у вікні пасажирського потяга. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Івано-Франківської області.
У суботу, 20 вересня, близько 07:30, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче у вікні поїзда Київ – Рахів знаходиться електронна таблиця із написом "Слава Росії".
Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили планшет, з якого здійснюється програмування цієїї електронної таблиці.
Поліціянти внесли відомості до Єдиного обліку та розпочали перевірку, встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути причетні до правопорушення.
- Після обміну полоненими між Україною та РФ 9 червня англомовна сторінка в соцмережах Clash Report опублікувала фото з нібито українським полоненим, на животі якого було випалено напис "Слава Росії". Представник ГУР Юсов підтвердив справжність світлини, але заявив, що це полонений з попереднього обміну.
