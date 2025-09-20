В Яремче у вікні потяга побачили напис "Слава Росії": поліція проводить перевірку

Поліції надійшло повідомлення про електронну таблицю із написом "Слава Росії" у вікні поїзда

Поїзд (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Правоохоронці проводять перевірку за фактом появи надпису "Слава Росії" у вікні пасажирського потяга. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Івано-Франківської області.

У суботу, 20 вересня, близько 07:30, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче у вікні поїзда Київ – Рахів знаходиться електронна таблиця із написом "Слава Росії".

Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили планшет, з якого здійснюється програмування цієїї електронної таблиці.

Поліціянти внесли відомості до Єдиного обліку та розпочали перевірку, встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути причетні до правопорушення.