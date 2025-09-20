В Яремче в окне поезда увидели надпись "Слава России": полиция проводит проверку
Правоохранители проводят проверку по факту появления надписи "Слава России" в окне пассажирского поезда. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области.
В субботу, 20 сентября, около 07:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в городе Яремче в окне поезда "Киев – Рахов" находится электронная таблица с надписью "Слава России".
Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли планшет, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы.
Полицейские внесли сведения в Единый учет и начали проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.
- После обмена пленными между Украиной и РФ 9 июня англоязычная страница в соцсетях Clash Report опубликовала фото с якобы украинским пленным, на животе которого было выжженная надпись "Слава России". Представитель ГУР Юсов подтвердил подлинность фотографии, но заявил, что это пленный из предыдущего обмена.
