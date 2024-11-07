Тиктокеру, которая на вокзале Киева оправдывала российские обстрелы, сообщили о подозрении

Женщине грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества

Подозреваемая (Фото: СБУ)

Автор скандального видео с Киевского вокзала, восхвалявшая российские атаки по Украине, получила подозрение. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

7 октября женщина сняла провокационный стрим на территории железнодорожного вокзала в Киеве. В своем видео, снятом во время воздушной тревоги, она заявила, что обстреливая мирные города Украины, "россияне дают отпор украинцам". Кроме того, она насмехалась над людьми, которые спускались в укрытие во время воздушной тревоги.

Правоохранители задержали женщину сразу после публикации видео. Теперь ей объявили о подозрении в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников, совершенные повторно.

Правоохранители отметили, что провокационное видео опубликовала 23-летняя жительница временно оккупированной Макеевки Донецкой области, которая несколько месяцев назад переехала в столицу. Свой аккаунт в TikTok она использовала для героизации оккупантов, в том числе боевиков российской частной военной компании Вагнера.

Также женщина публично отрицала военные преступления оккупантов во время оккупации Киевской области. Ее видео моментально подхватили российские пропагандисты для дальнейшего "разгона" через кремлевские медиа.

Во время обысков у подозреваемой был изъят мобильный телефон с подтверждениями ее подрывной деятельности в пользу РФ. Ей грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В прокуратуре отметили, что в 2023 году подозреваемая также размещала видео, сопровождавшееся музыкой и текстом: "Для меня Россия мама", а на лице женщина нарисовала карту террористических ДНР и ЛНР.

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что высказывания подозреваемой на опубликованных видео содержат отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, глорифицируют лиц, осуществляющих ее, а также оправдывают временную оккупацию части территории Украины.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

7 октября правоохранители задержали женщину, которая восхваляла российского агрессора на столичном вокзале и свысока высказывалась в отношении граждан, направлявшихся в укрытие во время воздушной тревоги.

8 октября столичные правоохранители задержали мужчину, который на Крещатике унижал погибших военнослужащих и снимал это на видео.

10 октября суд арестовал его без права внесения залога.