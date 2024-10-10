Суд арестовал мужчину, унижавшего погибших военных в центре Киева

Ему грозит до восьми лет тюрьмы, отметили в СБУ

Подозреваемый (Фото: СБУ)

В четверг, 10 октября, суд избрал меру пресечения мужчине, который насмехался над погибшими военными в центре Киева. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Подозреваемый, работавший учителем музыки, арестован без права внесения залога. Ему инкриминируют оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины и глорификацию ее участников. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

По данным СБУ, злоумышленник был задержан "по горячим следам" сразу после того, как он выложил в сеть видеоролик, записанный возле места памяти погибших Героев на Майдане Независимости. На нем он порочил честь погибших воинов и унижал действующих военнослужащих Украины.

Правоохранители установили, что мужчина создал два Telegram-канала, в которых героизировал российских оккупантов и распространял дезинформацию о Силах обороны. Речево-лингвистическая экспертиза подтвердила факт преступной деятельности против Украины, отметили в СБУ.

8 октября полиция сообщила о задержании 45-летнего уроженца Харькова, который негативно высказывался в сторону украинцев и унижал военных, в том числе защитников, погибших на войне.

Фото: СБУ

7 октября правоохранители задержали женщину, которая восхваляла российского агрессора на столичном вокзале и свысока высказывалась в отношении граждан, направлявшихся в укрытие во время воздушной тревоги.

В тот же день стало известно, что СБУ открыла производство против режиссера Анастасии Трофимовой. Ей инкриминируют оправдание и признание российской агрессии правомерной.