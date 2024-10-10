Суд заарештував чоловіка, який принижував загиблих військових у центрі Києва

Йому загрожує до восьми років тюрми, зазначили в СБУ

Підозрюваний (Фото: СБУ)

У четвер, 10 жовтня, суд обрав міру запобіжного заходу чоловіку, який насміхався над загиблими військовими в центрі Києва. Про це повідомила Служба безпеки України.

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Підозрюваного, який працював вчителем музики, заарештовано без права внесення застави. Йому інкримінують виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України та глорифікацію її учасників. Чоловіку загрожує до восьми років тюрми.

За даними СБУ, зловмисника затримали "по гарячих слідах" одразу після того, як він виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих Героїв на Майдані Незалежності. На ньому він паплюжив честь загиблих воїнів та принижував чинних військовослужбовців України.

Правоохоронці встановили, що чоловік створив два Telegram-канали, в яких героїзував російських окупантів та поширював дезінформацію про Сили оборони. Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факт злочинної діяльності проти України, зазначили в СБУ.

8 жовтня поліція повідомила про затримання 45-річного уродженця Харкова, який негативно висловлювався в бік українців та принижував військових, зокрема захисників, які загинули на війні.

Фото: СБУ

7 жовтня правоохоронці затримали жінку, яка вихваляла російського агресора на столичному вокзалі й зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час повітряної тривоги.

Того самого дня стало відомо, що СБУ порушила провадження проти режисерки Анастасії Трофімової. Їй інкримінують виправдовування та визнання російської агресії правомірною.