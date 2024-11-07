Тіктокерці, яка на вокзалі в Києві виправдовувала російські обстріли, повідомили про підозру

Жінці загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна

Підозрювана (Фото: СБУ)

Авторка скандального відео з Київського вокзалу, яка вихваляла російські атаки по Україні, отримала підозру. Про це повідомили Служба безпеки України й Офіс генерального прокурора.

7 жовтня жінка зняла провокативний стрим на території залізничного вокзалу у Києві. У своєму відео, знятому під час повітряної тривоги, вона заявила, що, обстрілюючи мирні міста України, "росіяни дають відпір українцям". Крім того, вона глузувала з людей, які спускалися в укриття під час повітряної тривоги.

Правоохоронці затримали жінку одразу після публікації відео. Тепер їй оголосили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, вчинені повторно.

Правоохоронці зазначили, що провокативне відео опублікувала 23-річна мешканка тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, яка кілька місяців тому переїхала до столиці. Свій акаунт у TikTok вона використовувала для героїзації окупантів, зокрема бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

Також жінка публічно заперечувала воєнні злочини окупантів під час тимчасової окупації Київської області. Її відео вмить підхопили російські пропагандисти для подальшого "розгону" через кремлівські медіа.

Під час обшуків у підозрюваної вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ. Їй загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

У прокуратурі зазначили, що у 2023 році підозрювана також розміщувала відео, яке супроводжувалося музикою і текстом: "Для меня Россия мама", а на обличчі жінка намалювала мапу терористичних ДНР і ЛНР.

Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що висловлювання підозрюваної в опублікованих відео містять заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, глорифікують осіб, які її здійснюють, а також виправдовують тимчасову окупацію частини території України.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

7 жовтня правоохоронці затримали жінку, яка вихваляла російського агресора на столичному вокзалі й зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час повітряної тривоги.

8 жовтня столичні правоохоронці затримали чоловіка, який на Хрещатику принижував загиблих військовослужбовців і фільмував це.

10 жовтня суд заарештував його без права внесення застави.