В полиции назвали причину взрыва в киевской многоэтажке

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В полиции заявили, что, по предварительным данным, взрыв в столичной многоэтажке на улице Сулеймана Стальского произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"После тщательного осмотра места происшествия и сбора вещественных доказательств взрывотехники предположили, что было применено самодельное взрывное устройство, назначена экспертиза", - сказано всообщении.

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По факту инцидента открыты два уголовных производства: по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) и по ст. 263-1 (Незаконное изготовление взрывного устройства) УК.

Полиция продолжает розыск людей, причастных к взрыву.

Вчера вечером в Киеве, в жилом доме по адресу ул. Стальского, 30 прогремел взрыв. Пострадал один человек.