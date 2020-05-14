В пятницу в Киеве будут работать 33 продовольственных рынка: список

Продуктовый рынок (Фото: omr.gov.ua)

В Киеве 33 агропродовольственных рынка получили разрешение открыться с пятницы, 15 мая, при условии обеспечения средств безопасности и социального дистанцирования. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В частности, с пятницы могут открыться:

- Торговая площадка Феофановский, ул. Заболотного 48-А;

- Рынок Демеевский, ул. Изюмская, 1;

- ТРК Базар на Лесной, ул. Попудренко, 65;

- Рыночный комплекс Маяк, ул. Попудренко, 90/2;

- КП Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115;

- Печерский рынок, Печерская площадь, 1;

- Рынок Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80;

- Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2;

- Рынок Левобережный, ул. Сверстюка, 3;

- Т/М Дарница, ул. Попудренко, 5;

- Рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1;

- Рынок ЧП Колибрис, ул. Л. Курбаса, 6;

- Рынок Одесский, проспект Академика Глушкова, 32−38;

- Рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94;

- Рынок Нивки, ул. Щербакивского, 47;

- МЧП Забота, ул. Туполева, 13;

- Рынок Западный, ул. Депутатская, 2;

- Рынок Отрадненский, бульвар В. Гавела, 18;

- Рынок Лукьяновский, ул. Юрия Ильенко, 1.

- Торг Плюс, ул. Электротехническая, 18;

- Рынок Полесье, проспект Минский, 2-А;

- Рынок Виноградарь, ул. Василия Порика, 2-А;

- Агрорынок, ул. Вербицкого, 32;

- Рынок Днепр, б-р Кольцова, 12;

-Рынок Лесной, ул. Миропольская, 2;

- Дарницкий рынок, ул. Сормивська, 15;

- Рыночный комплекс Соломенский, ул. Соломенская, 24;

- Житний рынок, ул. Верхний Вал, 16;

- Рынок Позняки, ул. Ревуцкого, 12/1;

- Рынок Полюс, ул. Маяковского, 17;

- Рынок Оболонь, ул. Героев Днепра, 41;

- Торговый комплекс Борщаговский, ул. Зодчих, 58-А;

- Рынок Мостицкий, ул. Правды, 3-А.

Если Киев будет соответствовать критериям выхода из карантина, то работа метро и общественного транспорта может возобновиться с 25 и, соответственно, 22 мая, заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.