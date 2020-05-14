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Ослабление карантина. В Минздраве ответили Кличко по запуску метро и транспорта

Ослабление карантина. В Минздраве ответили Кличко по запуску метро и транспорта - Фото
Фото: Киевский метрополитен/Facebook
14.05.2020, 11:15

Министр здравоохранения Максим Степанов не исключает запуск метро и транспорта в столице при условии соблюдения критериев выхода из карантина

Если Киев будет соответствовать критериям выхода из карантина, то работа метро и общественного транспорта может возобновиться с 25 и 22 мая. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, Минздрав предоставит конкретные предложения по этапам выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением Кабмина.

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"Там учтены все без исключения критерии,  при каких условиях может открываться, в том числе городской транспорт и метро. Если город Киев будет отвечать этим критериям, то мы не видим в этом проблемы. Но только если будет соответствовать критериям", - сказал министр.

Он уточнил, что критерии разработали "эпидемиологи и вирусологи, действительно те люди, которые понимают, как нужно выходить из карантина".

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  • 13 мая мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой восстановить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.
  • В этот же день Кличко сообщил, что после 22 мая в Киеве планируют возобновить обычный режим работы наземного общественного транспорта.
  • 13 мая главный санврач Виктор Ляшко предупредил, что работа метрополитенов Киева, Харькова и Днепра может возобновиться неодновременно – это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городах.

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Арина Толина
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