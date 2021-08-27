В центре Киева ограничат движение: пройдет забег в честь погибших воинов - список улиц

В Киеве в субботу, 28 августа, пройдет забег в память о погибших на Донбассе военнослужащих "Уважаю воинов, бегу за героев Украины". В связи с этим в центре столицы ограничат движение транспорта на некоторых улицах, передает пресс-служба КГГА.

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Забег пройдет по маршруту: ул. Крещатик (от аллеи Небесной сотни) – ул. Большая Васильковская – ул. Скоропадского – ул. Бассейная – ул. Эспланадная - НСК "Олимпийский" - ул. Саксаганского – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – ул. Скоропадского – ул. Большая Васильковская – ул. Крещатик.

На время забега, с 09:45 до 14:00, на этих участках ограничат движение.

Все желающие могут присоединиться и пробежать 2,5 или 10 км за кого-либо из украинских воинов, погибших на Донбассе. Участие бесплатное.

СПРАВКА. Забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" проходит с 2018 года. Его основал Олег Дурмасенко - отец погибшего на Донбассе военного. В 2018 году забег собрал более 300 человек, среди которых были участники АТО и ООС, родственники, близкие и собратья погибших воинов. Также в забеге участвовали представители посольств Великобритании, военный атташе посольства США, организатор всеамериканского забега за погибших воинов Джордж Лутц.

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Оксана Житнюк

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