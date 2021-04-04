Власти Киева будут проверять и штрафовать работодателей за сотрудников в офисах без масок

С понедельника, 5 апреля, столичных работодателей будут проверять на соблюдение противоэпидемических мер в закрытых помещениях . Если выяснится, что сотрудники не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски, руководство таких компаний будут штрафовать. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире Украина 24.

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Он отметил, что в период локдауна основной задачей является уменьшить мобильность населения и не допустить скоплений людей в закрытых помещениях. Потому что сейчас фиксируются антирекорды заболеваемости и смертности именно среди людей в коллективах, которые не соблюдают карантинные правила, объяснил чиновник.

"Мы на прошлой неделе мониторили организованные коллективы. К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 000 грн в случае неисполнения противоэпидемических мер", – заявил Рубан.

С 5 апреля в Киеве ужесточают локдаун – закрывают садики и школы, а транспортом можно будет пользоваться только по спецпропускам.

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Дарья Мостовая

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