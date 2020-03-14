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14.03.2020, 17:47

ГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фото

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ГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фотоГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фотоГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фотоГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фото
ГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фотоГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фотоГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фотоГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фото
ГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фотоГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фотоГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фотоГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фото

ГСЧС провела дезинфекцию общежития на улице Дашавской (Соломенский район)

В общежитии медицинской академии в Киеве провели дезинфекцию помещений из-за того, что там проживал мужчина, контактировавший с родственниками умершей от коронавируса жительницы Радомышля. У него наличие коронавируса не подтвердилось. Об этом в Facebook сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Дезинфекцию общежития на улице Дашавской (Соломенский район) проводили сотрудники отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Киеве.

"Мероприятия проводились в связи с проживанием в данном общежитии мужчины 2001 года рождения, который в период с 05 по 10 марта контактировал с родственниками умершей от коронавируса гражданки в г. Радомышль", - написал Чечеткин.

При этом чиновник сообщил, что 13 марта мужчину доставили в Александровскую больницу. Экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус. Сейчас мужчина продолжает находиться в инфекционном отделении больницы, "до получения вторых результатов анализов".

  • 12 марта в Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции – в Житомирской и Черновицкой областях. Всего - три. 
  • 13 марта одна из заболевших, 71-летняя женщина из города Радомышль Житомирской области, умерла. В Радомышле принимают чрезвычайные меры. 

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Теги: радомышль, киев, общежитие, коронавирус
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