В Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фото

В Киеве в честь Дня Соборности просели традиционную акцию Живая цепь. Об этом пишет Громадське радіо.

Колонны участников двинулись с правого и левого берегов города навстречу друг другу по мосту Патона.

Колонна с левого берега символизирует Украинскую Народную Республику, с правой - Западноукраинскую Народную Республику. После объединения в центре моста участники образовали 30-метровый флаг Украины и исполнили Гимн Украины.

Также участники акции почили память Героя Украины Сергея Нигояна, которого убили во время событий на Майдане 22 января 2014 года, и вспомнили других украинских борцов за независимость.

Все фото в фоторепортаже: Громадське радіo

Сегодня, 22 января, украинцы отмечают День Соборности . Статус государственного праздника День Соборности Украины получил в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого (соборного) украинского государства.

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