В Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фото

В Киеве в честь Дня Соборности просели традиционную акцию Живая цепь. Об этом пишет Громадське радіо.
Колонны участников двинулись с правого и левого берегов города навстречу друг другу по мосту Патона.
Колонна с левого берега символизирует Украинскую Народную Республику, с правой - Западноукраинскую Народную Республику. После объединения в центре моста участники образовали 30-метровый флаг Украины и исполнили Гимн Украины.
Также участники акции почили память Героя Украины Сергея Нигояна, которого убили во время событий на Майдане 22 января 2014 года, и вспомнили других украинских борцов за независимость.
Все фото в фоторепортаже: Громадське радіo
Читайте также: Зеленский призвал украинцев к единству: видео