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22.01.2020, 10:49

В Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фото

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В Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фото
В Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фото
В Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фотоВ Киеве в честь Дня Соборности люди создали живую цепь: фото

Правый и левый берега Днепра символизируют ЗУНР и УНР

В Киеве в честь Дня Соборности просели традиционную акцию Живая цепь. Об этом пишет Громадське радіо.

Колонны участников двинулись с правого и левого берегов города навстречу друг другу по мосту Патона. 

Колонна с левого берега символизирует Украинскую Народную Республику, с правой - Западноукраинскую Народную Республику. После объединения в центре моста участники образовали 30-метровый флаг Украины и исполнили Гимн Украины.

Также участники акции почили память Героя Украины Сергея Нигояна, которого убили во время событий на Майдане 22 января 2014 года, и вспомнили других украинских борцов за независимость.

Все фото в фоторепортаже: Громадське радіo

  • Сегодня, 22 января, украинцы отмечают День СоборностиСтатус государственного праздника День Соборности Украины получил в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого (соборного) украинского государства.

Читайте также: Зеленский призвал украинцев к единству: видео

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Теги: киев, день соборности
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