Четыре столкновения. В центре Киева произошла погоня: видео

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По предварительной информации, убегавший водитель был пьян, а в его машине находились краденые вещи

Сегодня в центре Киева произошла погоня с участием нескольких полицейский автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции в Facebook.

Около 13:00 правоохранители заметили на бульваре Шевченко автомобиль Мазда без номерных знаков. Водитель иномарки проигнорировал требования остановится – началась погоня.

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Убегая от полиции, водитель Мазды грубо нарушал правила дорожного движения. Он столкнулся с полицейской Шкодой – от удара та по иннерции столкнулась с Ауди. Несмотря на столкновение, водитель продолжил убегать и попал еще в два ДТП: с Тойтой и ЗАЗом.

Мазду заблокировали на Бессарабской площади. Водитель покинул машины - и попытался сбежать от полиции, однако был задержан. По предварительной информации, в его автомобиле обнаружили вещи, которые находятся в розыске как похищенные, и несколько комплектов иностранных номерных знаков.

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Теги: Бессарабская площадь, киев, погоня, мазда, бульвар шевченко
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