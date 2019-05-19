"Держит нормально". Кличко испытал стеклянный мост в Киеве: видео

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Столичный мэр Виталий Кличко сказал, что "стекло каленое, в нем много слоев", но его еще будут проверять

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Сегодня, 19 мая, мэр Киева Виталий Кличко "испытал" на прочность строящийся между парками Крещатый и Владимирская горка пешеходный мост, часть перекрытий которого выполнены из стекла. Видео опубликовано на его странице в Facebook.

"Сейчас мы находимся на нашем мосту. И в нем есть интересная изюминка - стеклянный и прозрачный пол. Мы видим высоту в 30 метров. И могу сказать, что это стекло каленое, в нем много слоев и сейчас мы его испробуем", - сказал Кличко, и ступил на мост, снимая видео.

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Мэр Киева отметил, что платформа "держит нормально, но будем еще проверять".

Ранее архитекторы швейцарской Leuppi & Schafroth Architekten сообщили СМИ, что концепция строящегося пешеходного моста над Владимирской горкой взята из их проекта, который был подан на конкурс КГГА в 2013 году. В компании Проектные Системы нардепа Андрея Миргородского, выигравшей тендер в 2017-м, заявили, что разработали проект раньше швейцарцев.

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Теги: киев, виталий кличко, мэр, мост, Пешеходный мост, владимирская горка, стеклянный мост
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