За субботу, 24 апреля, полиция Киева проверила 793 объекта хозяйственной деятельности и выявила 34 факта нарушения карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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"Среди субъектов хозяйственной деятельности такие развлекательные заведения как "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", работали несмотря на запрет и принимали гостей", – отмечают правоохранители.

На должностных лиц развлекательных заведений полицейские составили 15 протоколов, на посетителей – 81 постановление. Всего за сутки было составлено 209 постановлений за нарушение карантина.

Полицейские отмечают, что основная задача правоохранителей – "превентивная профилактически разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения карантина".

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Станислав Стороженко

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