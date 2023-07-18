В городе Боярка Киевской области ценитель российского рэпа получил повестку в районный территориальный центр комплектования, на него также был составлен админпротокол. Об этом сообщает полиция Киевской области.

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По данным правоохранителей, на одной из улиц Боярки пара молодых людей во время прогулки включила российскую музыку.

"Мужчина подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессора", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что идущая позади молодой пары женщина сделала замечание мужчине, но он начал спорить с ней. Она сообщила об инциденте в полицию.

Правоохранители составили админпротоколы на двух правонарушителей по статье 173 (мелкое хулиганство). Также мужчине вручили повестку в Фастовский РТЦК.

19 июня 2022 года Рада приняла закон, запрещающий музыку российских исполнителей в общественных местах и медиа, а также их концерты в Украине до полного восстановления территориальной целостности Украины.

В мае 2023 года в Gradus Research провели опрос, согласно результатам которого 29% украинцев продолжают слушать музыку российских исполнителей.

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