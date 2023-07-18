В городе Боярка Киевской области ценитель российского рэпа получил повестку в районный территориальный центр комплектования, на него также был составлен админпротокол. Об этом сообщает полиция Киевской области.
По данным правоохранителей, на одной из улиц Боярки пара молодых людей во время прогулки включила российскую музыку.
"Мужчина подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессора", – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что идущая позади молодой пары женщина сделала замечание мужчине, но он начал спорить с ней. Она сообщила об инциденте в полицию.
Правоохранители составили админпротоколы на двух правонарушителей по статье 173 (мелкое хулиганство). Также мужчине вручили повестку в Фастовский РТЦК.
- 19 июня 2022 года Рада приняла закон, запрещающий музыку российских исполнителей в общественных местах и медиа, а также их концерты в Украине до полного восстановления территориальной целостности Украины.
- В мае 2023 года в Gradus Research провели опрос, согласно результатам которого 29% украинцев продолжают слушать музыку российских исполнителей.
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