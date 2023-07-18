UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Под Киевом на любителя российского рэпа составили админпротокол и вручили повестку видео

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 13:16
Видео: Полиция Киевской области
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами

В городе Боярка Киевской области ценитель российского рэпа получил повестку в районный территориальный центр комплектования, на него также был составлен админпротокол. Об этом сообщает полиция Киевской области.

По данным правоохранителей, на одной из улиц Боярки пара молодых людей во время прогулки включила российскую музыку.

"Мужчина подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессора", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что идущая позади молодой пары женщина сделала замечание мужчине, но он начал спорить с ней. Она сообщила об инциденте в полицию.

Правоохранители составили админпротоколы на двух правонарушителей по статье 173 (мелкое хулиганство). Также мужчине вручили повестку в Фастовский РТЦК.

Читайте также: Новый скандал с ТЦК в Одессе. Избивших мужчину военных обещают отправить на фронт

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мобилизациякиевская областьповесткароссийский рэпбояркароссийская музыкатцктцк сп
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 