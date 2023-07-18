У місті Боярка Київської області поціновувач російського репу отримав повістку до районного територіального центру комплектування, на нього також було складено адмінпротокол. Про це повідомляє поліція Київської області.
За даними правоохоронців, на одній із вулиць Боярки пара молодих людей під час прогулянки увімкнула російську музику.
"Чоловік підспівував та навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора", – йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила зауваження чоловіку, але він почав сперечатися з нею. Вона повідомила про інцидент в поліцію.
Правоохоронці склали адмінпротоколи на двох правопорушників за статтею 173 (дрібне хуліганство). Також чоловіку вручили повістку до Фастівського РТЦК.
- 19 червня 2022 року Рада ухвалила закон, який забороняє музику російських виконавців у громадських місцях та медіа, а також їхні концерти в Україні до повного відновлення територіальної цілісності України.
- У травні 2023-го у Gradus Research провели опитування, згідно з результатами якого 29% українців продовжують слухати музику російських виконавців.
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