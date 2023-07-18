У місті Боярка Київської області поціновувач російського репу отримав повістку до районного територіального центру комплектування, на нього також було складено адмінпротокол. Про це повідомляє поліція Київської області.

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За даними правоохоронців, на одній із вулиць Боярки пара молодих людей під час прогулянки увімкнула російську музику.

"Чоловік підспівував та навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора", – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила зауваження чоловіку, але він почав сперечатися з нею. Вона повідомила про інцидент в поліцію.

Правоохоронці склали адмінпротоколи на двох правопорушників за статтею 173 (дрібне хуліганство). Також чоловіку вручили повістку до Фастівського РТЦК.

19 червня 2022 року Рада ухвалила закон, який забороняє музику російських виконавців у громадських місцях та медіа, а також їхні концерти в Україні до повного відновлення територіальної цілісності України.

У травні 2023-го у Gradus Research провели опитування, згідно з результатами якого 29% українців продовжують слухати музику російських виконавців.

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