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Під Києвом на любителя російського репу склали адмінпротокол та вручили повістку видео

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18.07.2023, 13:16
Відео: Поліція Київської області
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У місті Боярка Київської області поціновувач російського репу отримав повістку до районного територіального центру комплектування, на нього також було складено адмінпротокол. Про це повідомляє поліція Київської області.

За даними правоохоронців, на одній із вулиць Боярки пара молодих людей під час прогулянки увімкнула російську музику.

"Чоловік підспівував та навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора", – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила зауваження чоловіку, але він почав сперечатися з нею. Вона повідомила про інцидент в поліцію.

Правоохоронці склали адмінпротоколи на двох правопорушників за статтею 173 (дрібне хуліганство). Також чоловіку вручили повістку до Фастівського РТЦК.

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Оксана Житнюк
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