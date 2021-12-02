Упавшую под поезд в метро Киева деблокировали спасатели. Она жива: видео, фото

Столичные спасатели оказали помощь женщине, которая попала под поезд метро. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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Информация от дежурного по метрополитену о том, что под прибывающий поезд на станции метро "Дворец Украина" попал человек, поступила в ГСЧС в 17:32.

Спасатели деблокировали пострадавшую, которая находилась между первым и вторым вагонами, вынесли ее из метрополитена и передали медикам.

Бригада скорой помощи повезла пострадавшую в больницу.

Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы.

Ранее сегодня Киевский метрополитен сообщил о падении человека на рельсы на станции "Дворец спорта" и временном изменении графика движения поездов.

Наталия Медведева

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