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Упавшую под поезд в метро Киева деблокировали спасатели. Она жива: видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 19:29
Фото: ГСЧС
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Столичные спасатели оказали помощь женщине, которая попала под поезд метро. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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Информация от дежурного по метрополитену о том, что под прибывающий поезд на станции метро "Дворец Украина" попал человек, поступила в ГСЧС в 17:32.

Спасатели деблокировали пострадавшую, которая находилась между первым и вторым вагонами, вынесли ее из метрополитена и передали медикам.

Бригада скорой помощи повезла пострадавшую в больницу.

Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы.

Упавшую под поезд в метро Киева деблокировали спасатели. Она жива: видео, фото

Упавшую под поезд в метро Киева деблокировали спасатели. Она жива: видео, фото

Упавшую под поезд в метро Киева деблокировали спасатели. Она жива: видео, фото

Упавшую под поезд в метро Киева деблокировали спасатели. Она жива: видео, фото

Упавшую под поезд в метро Киева деблокировали спасатели. Она жива: видео, фото

Упавшую под поезд в метро Киева деблокировали спасатели. Она жива: видео, фото
  • Ранее сегодня Киевский метрополитен сообщил о падении человека на рельсы на станции "Дворец спорта" и временном изменении графика движения поездов.
Наталия Медведева
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метро ГСЧС
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