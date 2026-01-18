В Киеве продолжается восстановление теплоснабжения в 143 дома. Об этом сообщили вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль.

По словам Кулебы, в столице продолжается восстановление тепла в 143 домах. Из них более 100 – это многоэтажки, где в течение суток произошли локальные аварии. Они возникли из-за низких температур и изношенной инфраструктуры.

Еще остается 30 домов, которые не удается подключить к теплу с 9 января, после массированной российской атаки. По состоянию на 17 января их было 46. То есть за сутки отремонтировали 16 многоэтажек.

Кулеба заявил об увеличении количества ремонтных бригад. В столице работают дополнительные 18 бригад – 10 первых от Укрзалізниці и по четыре команды из Фастова и Обухова Киевской области.

В понедельник, 19 января, работы начнут еще 20 бригад от УЗ и бригады из Ровенской области.

Шмыгаль сообщил, что в воскресенье состоялось очередное заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области. Он подтвердил, что ремонтные бригады работают над восстановлением тепла в 143 домах столицы.

Что касается ситуации со светом, то она остается сложной, дополнительную нагрузку создают морозы. Сейчас над восстановлением электроснабжения работают 60 бригад, 12 из которых прибыли из других областей.

Шмыгаль заявил о работе над системными решениями и поставкой дополнительных 55 генераторов из резервного хаба Минэнерго.

"Совместно с Минразвития проводим верификацию всех когенерационных установок для быстрого введения дополнительных мощностей. Упрощаем бюрократические процедуры подключения в условиях чрезвычайной ситуации", – рассказал министр энергетики.

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что в Киеве ситуация очень непростая, привлечены дополнительно 50 бригад со всей страны.

"Есть еще дома, которые без отопления, и по ним фактически по каждому дому в ручном режиме направляются необходимое оборудование, необходимые бригады", – добавил глава государства.

Ранее президент Зеленский сообщил, что в Киеве "есть различия" в отчетах местных властей и правительства по количеству домов без отопления.

17 января Кулеба заявлял, что в Киеве без теплоснабжения остаются 102 жилых дома.