У Києві триває відновлення теплопостачання у 143 будинки. Про це повідомили віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба й віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

За словами Кулеби, у столиці триває відновлення тепла у 143 будинках. З них понад 100 – це багатоповерхівки, де протягом доби сталися локальні аварії. Вони виникли через низькі температури та зношену інфраструктуру.

Ще залишається 30 будинків, які не вдається під'єднати до тепла з 9 січня, після масованої російської атаки. Станом на 17 січня їх було 46. Тобто за добу відремонтували 16 багатоповерхівок.

Кулеба заявив про збільшення кількості ремонтних бригад. У столиці працюють додаткові 18 бригад – 10 перших від Укрзалізниці та по чотири команди з Фастова та Обухова Київської області.

У понеділок, 19 січня, роботи розпочнуть ще 20 бригад від УЗ та бригади з Рівненської області.

Шмигаль повідомив, що у неділю відбулося чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області. Він підтвердив, що ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках столиці.

Щодо ситуації зі світлом, то вона залишається складною, додаткове навантаження створюють морози. Наразі над відновленням електропостачання працюють 60 бригад, 12 з яких прибули з інших областей.

Шмигаль заявив про роботу над системними рішеннями й постачанням додаткових 55 генераторів із резервного хабу Міненерго.

"Спільно з Мінрозвитку проводимо верифікацію всіх когенераційних установок для швидкого введення додаткових потужностей. Спрощуємо бюрократичні процедури підключення в умовах надзвичайної ситуації", – розповів міністр енергетики.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що у Києві ситуація дуже непроста, залучені додатково 50 бригад з усієї країни.

"Є ще будинки, які без опалення, і щодо них фактично по кожному будинку в ручному режимі направляються необхідне обладнання, необхідні бригади", – додав глава держави.

Раніше президент Зеленський повідомив, що у Києві "є відмінності" у звітах місцевої влади та уряду щодо кількості будинків без опалення.

17 січня Кулеба заявляв, що в Києві без теплопостачання лишаються 102 житлові будинки.